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СМИ: «Спартак» договорился о переходе Гонсалеса из «Палермо»

По данным источника, сумма трансфера составит €5 млн

Российский футбольный клуб «Спартак» договорился о переходе из итальянского «Палермо» защитника сборной Коста-Рики Джанкарло Гонсалеса. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

Сумма трансфера составит €5 млн, передает Medaigol.

Сам спортсмен дал свое согласие на переход и заявил о желании сменить обстановку, сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел за «Палермо» 36 матчей, забив два гола в чужие ворота и дважды поразив собственные.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

СМИ: «Спартак» договорился о переходе Гонсалеса из «Палермо»

По данным источника, сумма трансфера составит €5 млн

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Сергей Лисин

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