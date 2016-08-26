СМИ: «Спартак» договорился о переходе Гонсалеса из «Палермо»

По данным источника, сумма трансфера составит €5 млн
Российский футбольный клуб «Спартак» договорился о переходе из итальянского «Палермо» защитника сборной Коста-Рики Джанкарло Гонсалеса. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.
Сумма трансфера составит €5 млн, передает Medaigol.
Сам спортсмен дал свое согласие на переход и заявил о желании сменить обстановку, сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне 28-летний футболист провел за «Палермо» 36 матчей, забив два гола в чужие ворота и дважды поразив собственные.
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