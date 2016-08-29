«Алроса» зовет иностранцев за бриллиантами во Владивосток

Компания «Алроса» рассчитывает к 2020 году увеличить продажи алмазов и бриллиантов через торговую площадку во Владивостоке в Китай и Японию в два раза, до 12 млрд рублей в год. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент АК «Алроса» Ринат Гизатулин. По мнению экспертов, компании вполне по силам достаточно быстро запустить в работу новый торговый кластер и нарастить объемы продаж. В перспективе эксперты оценивают общий объем торгов на новой площадке во Владивостоке в десятки миллиардов рублей в год с учетом привлечения огранщиков.

В начале прошлой недели «Алроса» во Владивостоке впервые приступила к проведению международного аукциона алмазов специальных размеров, а также бриллиантового тендера, которые продлятся до 2 сентября, а подведение итогов аукциона состоится 3 сентября в рамках Восточного экономического форума.

На торги выставлены 19 алмазов общей массой 1098 каратов. В это же время на той же площадке пройдет бриллиантовый тендер, на котором представят 28 бриллиантов. Всего в аукционе примут участие 30 компаний из Китая, Израиля, Индии, США, Бельгии и России. Таким образом, компания создала новую торговую площадку на базе Свободного порта Владивосток.

— «Алроса» осуществляет активный выход к китайским и азиатским партнерам с совместными маркетинговыми программами, программами по сбыту и по переработке алмазного сырья. Китай и Япония — это те рынки, на которые компания, безусловно, рассчитывает, — отметил Ринат Гизатулин.

По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, по результатам 2015 года доля Китая в структуре продаж компании составила 5%, или 11,3 млрд рублей, продажи в Индию — 17%, или 38,25 млрд рублей. По его словам, нарастить долю продаж в Японию вполне по силам компании, тем более на фоне льготного налогового режима города Владивостока.

— Мы пригласили своих клиентов из стран Тихоокеанского региона, дали необходимую номенклатуру товаров, делаем показы, аукционы по бриллиантам. Мы начинаем говорить нашим клиентам о том, что с 1 января 2017 года здесь будет постоянная точка продаж нашего сырья. Постоянная работа центра предполагает торги раз в месяц — продажа, оформление, банковское и таможенное сопровождение и т.д., — отметил Ринат Гизатулин.

Задачу создания алмазного кластера на Дальнем Востоке поставил вице-премьер РФ и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в феврале нынешнего года.

— Курирующий «Алроса» в правительстве РФ вице-премьер Юрий Трутнев в феврале этого года поставил перед компанией и другими госорганами задачу добиться того, чтобы во Владивостоке появился полноценный алмазный кластер. Не просто торговая площадка, где в двух комнатах предлагают клиентам алмазную продукцию, а кластер, который бы позволил любому клиенту приехать во Владивосток, купить партию алмазов, там же их растаможить, пройти процедуру госконтроля. Также, в случае необходимости, провести первичную переработку и пересортировку сырья. После этого в более удобном виде за понятную цену и с понятной системой контроля вывезти продукцию к себе на производство. Мы считаем, что благодаря помощи Минфина России, Гохрана и ФТС России с этой задачей к сентябрю этого года мы справимся, — сообщил Ринат Гизатулин.

По его словам, для этих целей в Приморском крае создана организация под названием «Евразийский алмазный центр» (ЕАЦ), которая вскоре станет резидентом Свободного порта Владивосток, все партнеры и клиенты ЕАЦ будут пользоваться теми преференциями, которые государство предоставляет резидентам особой экономической зоны. В рамках ЕАЦ «Алроса» выступает поставщиком сырья, которое будет предложено клиентам. Также «Алроса» будет якорным арендатором помещений ЕАЦ. Компания выступает двигателем процесса, то есть общается с Минфином России, ФТС, Гохраном, с другими органами власти для того, чтобы создать инфраструктуру этой площадки.

Евразийский алмазный центр будет расположен в старом здании аэропорта. В центре будут находиться таможенный пост, пункт пробирной палаты и представительство Гохрана. Также на этой территории будет находиться хранилище для драгметаллов и камней, организованы ограночное производство и торговые площадки.

— Примеры успешного развития торговых площадок на Дальнем Востоке показывает Китай, где роль Даляньской и Шанхайской бирж в качестве основной площадки по торговле железной рудой фактически сложилась за два года. В этой связи до 2020 года с учетом концентрированного характера рынка компания сможет развить торговлю алмазами и бриллиантами на уровне 20–30% от структуры своего экспорта через площадку во Владивостоке, — отметил Максим Худалов.

— Мы удовлетворены тем, как идут торги во Владивостоке. Сейчас мы продаем в этот регион продукции на сумму около 6 млрд рублей в год, а к 2020 году мы хотим удвоить эту сумму и довести продажи до 12 млрд рублей в год. По нашим расчетам эта площадка принесет государственному бюджету около 2,2 млрд рублей ежегодно в виде налогов, — отметил Ринат Гизатулин.

Вице-президент «Алроса» не назвал планов по продажам в каратах, сославшись на то, что эта цифра уточняется.

— В дальнейшей перспективе, предположительно, площадка сможет обслуживать сделки на 50–60 млрд рублей в год с учетом привлечения на нее огранщиков, — отметил Максим Худалов.

— Еще Владивосток нам нужен потому, что, к сожалению, мы ожидаем в 2017–2018 годах некоторое падение сбыта на внутреннем рынке, на который приходится около 10% наших продаж. И мы рассчитываем, что значительная часть этого объема перейдет во Владивосток, — сообщил Ринат Гизатулин.

По его словам, в Москве прообразом алмазного центра должен стать «Алмазный мир», во Владивостоке появился ЕАЦ, и совместно с учетом разницы во времени они будут работать 24 часа в стуки — с одинаковым сервисом, процедурами растаможки, и всё под контролем государственных служб, — добавил вице-президент «Алроса».

Сейчас «Алроса» активно привлекает иностранных огранщиков к участию в ЕАЦ.

— ЕАЦ — это таможенно-логистический центр, а также большой объем площадей, куда уже выразили желание прийти первые переработчики. Например, российско-индийская компания KGK. Это крупнейшая в России компания с иностранным участием, которая готова разместить во Владивостоке предприятие по огранке камней. Вслед за ними пойдут еще ряд компаний, которые также выразили желание разместить в ЕАЦ ограночное производство, — рассказал Ринат Гизатулин.

Также приглашена ведущая в мире американская компания по сертификации драгоценных камней — GIA. В настоящее время у них нет представительства в России, и бриллианты «Алроса» определенного размера вынуждены путешествовать в Америку для сертификации.



— Мы уже ведем переговоры с этой компанией с предложением открыть во Владивостоке предприятие на базе ЕАЦ, — добавил вице-президент алмазной компании.



Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что одной из основных идей в развитии Евразийского алмазного центра является привлечение китайских партнеров для организации ограночных производств на территории центра. Возможно, китайским партнерам компании будет интересно использовать эту площадку для организации переработки ее сырья и производства ювелирной продукции, которую они смогут продавать на российском рынке. Во всяком случае такие предположения тоже высказывались.