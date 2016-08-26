Рогозин напророчил вечные санкции из-за «кулака в горле Запада»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил, почему антироссийские санкции не будут сняты. По его словам, Россия была и остается «кулаком в горле Запада». Об этом он сказал во время выступления на торжественном мероприятии в честь 100-летнего юбилея завода имени Василия Дегтярева.

«Когда говорят, что санкции носят временный характер, — это неправда. Санкции против России будут всегда, до тех пор пока будет Россия, потому что мы как кулак у них в горле со своим взглядом на жизнь, со своей независимостью, со своей огромной богатой территорией, со своим несломленным народом», — цитирует Рогозина агентство ТАСС.

Он отметил, что нынешнее время нельзя назвать мирным. «К нам приближается, как это часто бывало в истории России, угроза. Шантаж идет в политике, санкции объявлены против нашей страны. Так всегда бывало, когда Россия твердо заявляла о курсе на восстановление своей мощи, своей воли к независимости», — сказал вице-премьер.



Политик подытожил, что секрет успеха Российской армии заключается не только в стойкости военнослужащих, но и в надежном оружии.



Ранее Дмитрий Рогозин уже высказывался в подобном ключе. Так, на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики в Мурманске он заявил, что санкции в отношении России в том или ином виде будут всегда, и необходимо перестать обращать на это внимание.



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