Россия призывает к скорейшему перемирию в Донбассе

Огонь должен быть прекращен со всех сторон до 1 сентября
Россия призывает к полному и бессрочному прекращению огня в Донбассе к 1 сентября 2016 года. Вооруженные отряды в Донбассе для скорейшего перемирия должны быть разведены, параллельно с этим должен быть решен политический конфликт.
Учебный год без стрельбы
Полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов считает, что нужно прекратить огонь в Донбассе до начала учебного года.
«Совсем немного времени осталось до 1 сентября, когда в школах начнется учебный процесс. Мы призываем стороны конфликта к полному бессрочному прекращению огня к началу учебного года», — сказал он.
Развод вооруженных групп
Одним из важнейших решений в сфере безопасности в Донбассе является разведение вооруженных отрядов конфликтующих сторон в конкретных точках.
«Мы убеждены: сегодня одним из основных решений в сфере обеспечения безопасности является разведение вооруженных отрядов конфликтующих сторон в конкретных точках. Это снизит возможности для провокаций и, следовательно, поможет соблюдению режима прекращения огня», — сказал Борис Грызлов.
Однако этот вопрос должен решаться параллельно с вопросами политического урегулирования.
Формат для всех
Документы по конституционной реформе или выборам в Донбассе нельзя принимать в одностороннем порядке.
«Еще раз подчеркну, любые попытки принять документы по конституционной реформе или выборам в Донбассе в одностороннем порядке без согласования с другой стороной как минимум не конструктивны и не способствуют установлению мира», — заявил Борис Грызлов.
Он также отметил, что «единственный способ достичь этого — полная реализация минских соглашений».
Кроме того, полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске подчеркнул, что этим соглашениям нет альтернативы.
«Решение таких задач, как закрепление постоянного особого статуса Донбасса, конституционная реформа, проведение амнистии и выборов, полностью соответствует интересам и самой Украины, и всей Европы. Поэтому мы настроены на продолжение работы как по политическим вопросам, так и по социально-экономической повестке и гуманитарным проблемам», — сказал Грызлов.
«При этом официальный Киев, вся правящая на Украине коалиция политических сил должны взять на себя обязательства четкого отражения всех договоренностей, достигнутых в Минске, в принимаемых Верховной радой законах», — резюмировал он.
Ранее «Известия» писали, что представитель украинской гуманитарной группы Виктор Медведчук признал, что Крым является частью России. Об этом он заявил на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, выступив с противоположной официальному Киеву точкой зрения.
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