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Убийца, разыскиваемый уже 30 лет, может скрываться под видом женщины

Полиция США возобновила поиски мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в 1983 году

Американская полиция возобновила поиски мужчины, который подозревается в убийстве двух человек в Мичигане и Огайо более 30 лет назад. 

Как сообщает Reuters, полицейские опубликовали фоторобот того, как подозреваемый, которому на данный момент 63 года, может выглядеть сегодня.

Отмечается, что мужчина может жить в районе Лос-Анджелеса, выдавая себя за женщину. В надежде на это фоторобот был расклеен в Южной Калифорнии.

Джон Келли Джентри-младший, разыскивается с апреля 1983 года, когда он, по данным полиции, совершил убийства мужчины и женщины, с которыми у него были любовные отношения.

В данный момент власти штата не обладают информацией о местонахождении мужчины.

По информации следствия, 25-летняя Барбара Гербер была найдена мертвой 12 апреля 1983 года в поселке Саммерфилд, штат Мичиган. Ее автомобиль был украден и позднее обнаружен в городе Толидо, штат Огайо. Через шесть дней в этом же городе в подвале собственного нумизматического магазина был найден труп 52-летнего Уильяма Вейта.

Следователи полагают, что Джентри параллельно встречался с Гербер и Вейтом, а потом решил убить их, когда они узнали о существовании друг друга.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Убийца, разыскиваемый уже 30 лет, может скрываться под видом женщины

Полиция США возобновила поиски мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в 1983 году

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