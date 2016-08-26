Убийца, разыскиваемый уже 30 лет, может скрываться под видом женщины

Американская полиция возобновила поиски мужчины, который подозревается в убийстве двух человек в Мичигане и Огайо более 30 лет назад.

Как сообщает Reuters, полицейские опубликовали фоторобот того, как подозреваемый, которому на данный момент 63 года, может выглядеть сегодня.



Отмечается, что мужчина может жить в районе Лос-Анджелеса, выдавая себя за женщину. В надежде на это фоторобот был расклеен в Южной Калифорнии.

Джон Келли Джентри-младший, разыскивается с апреля 1983 года, когда он, по данным полиции, совершил убийства мужчины и женщины, с которыми у него были любовные отношения.



В данный момент власти штата не обладают информацией о местонахождении мужчины.



По информации следствия, 25-летняя Барбара Гербер была найдена мертвой 12 апреля 1983 года в поселке Саммерфилд, штат Мичиган. Ее автомобиль был украден и позднее обнаружен в городе Толидо, штат Огайо. Через шесть дней в этом же городе в подвале собственного нумизматического магазина был найден труп 52-летнего Уильяма Вейта.



Следователи полагают, что Джентри параллельно встречался с Гербер и Вейтом, а потом решил убить их, когда они узнали о существовании друг друга.

