Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 14-м во второй тренировке Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его результат — 1:48.085. Вторым стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо (+0.256). Тройку лидеров замкнул Нико Хюлькенберг (+0.572), представляющий команду «Форс Индия». Результат россиянина — +1.831, передает «Спорт-Экспресс».
В первой тренировке на трассе в Спа лидером стал пилот «Мерседеса» — немец Нико Росберг.
Ранее сообщалось, что сразу несколько гонщиков будут оштрафованы в зависимости от итогового числа замененных элементов, на старте соревнований. Итоговое расположение спортсменов определится после квалификации, которая состоится в субботу, 27 августа.
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