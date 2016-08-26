Московская филармония продала 100 тыс. абонементов на следующий сезон

Более 100 тыс. абонементов продала Московская филармония на следующий сезон. Пресс-служба Министерства культуры России сообщила, что был установлен рекорд по продажам за всю историю существования музыкального учреждения.

«На сегодняшний день продано более 100 тыс. абонементов Московской филармонии. Этот абсолютный рекорд по продажам абонементов за всё время существования музыкального учреждения», — говорится в сообщении ведомства.



Продажи абонементов в открытом в 2015 году Концертном зале имени Рахманинова в Филармонии-2, а также в Камерном зале филармонии возросли почти на треть, сообщает пресс-служба министерства.



По словам заместителя министра культуры Александра Журавского, успех обусловлен грамотно составленными филармоническими программами, которые рассчитаны на разнообразную аудиторию, в том числе и на детей. Он отметил также разумную ценовую политику руководства филармонии, которая делает билеты доступными для граждан, и, безусловно, неослабевающий интерес к классике.

По традиции у любителей классической музыки также остаются популярны Концертный зал имени Чайковского и Большой зал Московской консерватории.

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