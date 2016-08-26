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Фонд кино поддержит шесть российских фильмов в прокате

Точная сумма средств, выделенных на каждую киноленту, не называется

Попечительский совет Фонда кино решил поддержать в прокате шесть отечественных картин. Это спортивная драма «Спарта», комедия «Жених», драма Николая Хомерики «Ледокол», новый фильм Павла Лунгина «Дама Пик», военно-историческая драма «28 панфиловцев» и победитель фестиваля «Кинотавр» — фильм Оксаны Карас «Хороший мальчик».

Точная сумма, которую выделят на поддержку картин, неизвестна.

«Средства на поддержку выделяются на условиях стопроцентного возврата», — цитирует ТАСС слова главы пресс-службы Фонда кино Светланы Бриллиантовой.

Кинофильм Хомерики выйдет на экраны уже довольно скоро — 20 октября, а «28 панфиловцев» — 24 ноября.

Лента «Ледокол» снята о команде ледокола «Михаил Громов». В 1985 году он оказался в вынужденном дрейфе близ побережья Антарктиды. Главные роли в фильме сыграли Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Паль и Александр Яценко.

Средства на фильм режиссера Андрея Шальопы «28 панфиловцев» были собраны в интернете. Он рассказывает о бойцах 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, участвовавших в 1941 году в обороне Москвы.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Фонд кино поддержит шесть российских фильмов в прокате

Точная сумма средств, выделенных на каждую киноленту, не называется

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