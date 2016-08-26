РФС отменил статус «легионер» у полузащитника «Краснодара» Жоаозиньо

На заседании комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков было принято решение о признании отсутствия статуса «легионер» у полузащитника «Краснодара» Жоаозиньо.



«Признать отсутствие статуса «легионер» у футболиста Рамоса Дос Сантоса Жоао Натаилтона (дата рождения 25.12.1988 г.)», — говорится в сообщении официального сайта РФС.



Таким образом, РФС удовлетворил заявление «Краснодара».



Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник из окружения Жоаозиньо сообщала, что бразилец надеется получить паспорт уже в этом году и рассчитывает на вызов в национальную сборную России. Позже эту информацию подтвердил сам 27-летний бразилец.



Напомним, с 2011 года бразильский полузащитник успел провести за «быков» 162 матча в различных турнирах, забить 33 мяча и 54 раза отметиться результативными передачами. По оценке экспертов, на сегодняшний день трансферная стоимость Жоаозиньо составляет около €7 млн.



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