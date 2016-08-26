Мутко: надо спокойно относиться к продаже подаренного за ОИ BMW Х6

По мнению министра спорта, каждый спортсмен сам вправе решать, что делать с подарком за золотую медаль на Олимпиаде-2016
Глава Минспорта Виталий Мутко призвал спокойнее относиться к тому, что одна из российских спортсменок решила продать машину, которую ей торжественно подарили за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
По мнению Виталия Мутко, к этому надо относиться спокойно.
«Это материальный подарок, который сделал Фонд поддержки олимпийцев. Это собственность спортсменов, и каждый сам волен выбирать, что с этим делать. Не думаю, что нужно устраивать из этого дискуссию», — цитирует «Р-Спорт» слова министра.
Ранее «Известия» сообщали, что на сайте auto.ru продали автомобиль BMW X6, подаренный государством победителю Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Объявление с предложением приобрести машину белого цвета за 4,67 млн рублей появилось 25 августа. В тот же день чемпионы и призеры Олимпиады-2016 получили госнаграды и ключи от новых автомобилей BMW.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил спортсменам, завоевавшим призовые места на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ключи от белых внедорожников BMW.
Позднее«АвтоВАЗ» предложил дарить спортсменам отечественные автомобили.
Напомним, что летние Олимпийские игры в Бразилии прошли с 5 по 21 августа.
В медальном зачете Россия заняла четвертое место, завоевав 56 наград: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. Чемпионками в синхронном плавании в составе группы стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева. Также медали высшей пробы в состязании дуэтов завоевали Ромашина и Ищенко.
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