Мутко: надо спокойно относиться к продаже подаренного за ОИ BMW Х6

Глава Минспорта Виталий Мутко призвал спокойнее относиться к тому, что одна из российских спортсменок решила продать машину, которую ей торжественно подарили за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

По мнению Виталия Мутко, к этому надо относиться спокойно.

«Это материальный подарок, который сделал Фонд поддержки олимпийцев. Это собственность спортсменов, и каждый сам волен выбирать, что с этим делать. Не думаю, что нужно устраивать из этого дискуссию», — цитирует «Р-Спорт» слова министра.

Ранее «Известия» сообщали, что на сайте auto.ru продали автомобиль BMW X6, подаренный государством победителю Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Объявление с предложением приобрести машину белого цвета за 4,67 млн рублей появилось 25 августа. В тот же день чемпионы и призеры Олимпиады-2016 получили госнаграды и ключи от новых автомобилей BMW.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил спортсменам, завоевавшим призовые места на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ключи от белых внедорожников BMW.

Позднее«АвтоВАЗ» предложил дарить спортсменам отечественные автомобили.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Бразилии прошли с 5 по 21 августа.

В медальном зачете Россия заняла четвертое место, завоевав 56 наград: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. Чемпионками в синхронном плавании в составе группы стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева. Также медали высшей пробы в состязании дуэтов завоевали Ромашина и Ищенко.