Андрею Кончаловскому присуждена престижная католическая кинонаграда

Премия будет вручена кинорежиссеру 9 сентября на острове Лидо в рамках 73-го Венецианского кинофестиваля
Знаменитому российскому кинорежиссеру Андрею Кончаловскому присужден почетный приз Итальянского фонда культуры и итальянской Епископальной конференции, кинопремия имени Робера Брессона — за духовные искания в кино.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр смотра, награда будет вручена режиссеру 9 сентября в Венеции в рамках проходящего там кинофестиваля.
Премию Брессона Кончаловский получит из рук епископа, префекта департамента коммуникаций Святого престола Дарио Вигано. Ранее ее лауреатами становились мастера кино Вим Вендерс, Джузеппе Торнаторе, Александр Сокуров и Кшиштоф Занусси.
В основной конкурс 73-го Венецианского кинофестиваля включен новый фильм Кончаловский «Рай». Действие ленты разворачивается во время Второй мировой войны. В центре сюжета трое героев: русская эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга, француз-коллаборационист Жюль и высокопоставленный немецкий офицер СС Хельмут.
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