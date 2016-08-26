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Андрею Кончаловскому присуждена престижная католическая кинонаграда

Премия будет вручена кинорежиссеру 9 сентября на острове Лидо в рамках 73-го Венецианского кинофестиваля

Знаменитому российскому кинорежиссеру Андрею Кончаловскому присужден почетный приз Итальянского фонда культуры и итальянской Епископальной конференции, кинопремия имени Робера Брессона — за духовные искания в кино.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр смотра, награда будет вручена режиссеру 9 сентября в Венеции в рамках проходящего там кинофестиваля.

Премию Брессона Кончаловский получит из рук епископа, префекта департамента коммуникаций Святого престола Дарио Вигано. Ранее ее лауреатами становились мастера кино Вим Вендерс, Джузеппе Торнаторе, Александр Сокуров и Кшиштоф Занусси.

В основной конкурс 73-го Венецианского кинофестиваля включен новый фильм Кончаловский «Рай». Действие ленты разворачивается во время Второй мировой войны. В центре сюжета трое героев: русская эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга, француз-коллаборационист Жюль и высокопоставленный немецкий офицер СС Хельмут. 

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Андрею Кончаловскому присуждена престижная католическая кинонаграда

Премия будет вручена кинорежиссеру 9 сентября на острове Лидо в рамках 73-го Венецианского кинофестиваля

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