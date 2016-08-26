Андрею Кончаловскому присуждена престижная католическая кинонаграда

Знаменитому российскому кинорежиссеру Андрею Кончаловскому присужден почетный приз Итальянского фонда культуры и итальянской Епископальной конференции, кинопремия имени Робера Брессона — за духовные искания в кино.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр смотра, награда будет вручена режиссеру 9 сентября в Венеции в рамках проходящего там кинофестиваля.



Премию Брессона Кончаловский получит из рук епископа, префекта департамента коммуникаций Святого престола Дарио Вигано. Ранее ее лауреатами становились мастера кино Вим Вендерс, Джузеппе Торнаторе, Александр Сокуров и Кшиштоф Занусси.



В основной конкурс 73-го Венецианского кинофестиваля включен новый фильм Кончаловский «Рай». Действие ленты разворачивается во время Второй мировой войны. В центре сюжета трое героев: русская эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга, француз-коллаборационист Жюль и высокопоставленный немецкий офицер СС Хельмут.

