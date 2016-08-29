«Золотую медаль Олимпийских игр я посвящаю своему дедушке»

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по синхронному плаванию уверенно выиграла золотые медали в групповых упражнениях. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов встретился с чемпионкой Игр Еленой Прокофьевой и узнал у нее о том, как она пришла в синхронное плавание, высокой конкуренции за попадание в национальную команду и «сюрпризе», который ждал спортсменку во время награждения элитными автомобилями у стен Кремля.

— Как вы пришли в синхронное плавание?



— Меня привели в спорт родители. Я из спортивной семьи — мама и старший брат занимались плаванием, а дедушка — тяжелой атлетикой, так что я не могла остаться вне спорта. В 7 лет родители привели меня на первую тренировку. Помню, как на одном из первых соревнований я заняла третье место, и папа сказал: «Ну что, на Олимпиаду поедем?». Мой тренер тогда посмотрела на отца и сказал: «Вы что, какая Олимпиада?!». Сейчас забавно это вспоминать. Первые четыре класса я как нормальный ребенок ходила в школу. А потом тренировки стали проходить в 8–9 утра. Вначале это было два дня в неделю, затем три. К девятому классу вся моя неделя состояла только из тренировок. Так что 10-й и 11-й классы пришлось окончить экстерном. А в 2008 году попала в состав юношеской национальной сборной. Тогда, кстати, я получила свою первую зарплату.



— В вашем спорте высокая конкуренция?

— В синхронном плавании очень много достойных девочек. Сложно пробиться в состав сборной. Многое зависит от тренера. Но главное — это сильный характер. Если его нет, то талант тебе не поможет. Мой закалил отец. Если я плохо себя вела или были проблемы в учебе, то он запрещал мне ходить на тренировки. Так что приходилось везде успевать — и в школе, и в бассейне.

— Когда-нибудь возникало желание всё бросить и уйти из спорта?

— Да, и не раз. В первый раз эти мысли пришли еще в юниорах. Думала — продержусь текущий сезон, а дальше всё. И я шла, стиснув зубы, до конца года. А потом выиграла крупный старт, и отпустило. Мне сложнее всего в моральном плане, а не в физическом. Колоссальное давление. Ты не можешь подвести команду, своего тренера.

— Татьяная Покровская — жесткий тренер?

— На тренировках и за их пределами это два абсолютно разных человека. Вне работы она очень добрая и милая. А на тренировках она очень строгая, но справедливая. Когда Татьяна Николаевна заходит в зал, то концентрация наступает запредельная.



— Кто был вашим основным соперником на Олимпийских играх?

— Китаянки. Очень сильные девочки.

— Помните первые эмоции после того, как поняли, что стали олимпийской чемпионкой?

— Я до сих пор еще этого не поняла. Я хочу посвятить эту победу моему дедушке. Я шла до конца ради него, из-за его веры в меня. Вообще семья мне здорово помогает. Мама ездит со мной на все соревнования, не пропустила еще ни одного. Ее поддержка очень важна для меня.

— Наши олимпийцы жаловались на повышенное внимание к россиянам со стороны допинг-офицеров...

— У нас они были всего один раз, так что я этого не почувствовала. Вообще опытные девочки из команды предупредили нас, что если мы взяли бутылку воды, открыли ее и выпустили из рук, то больше из нее пить нельзя. Опасались, что могут что-нибудь подсыпать. На фоне всех этих дисквалификаций можно было ожидать чего угодно, так что лучше подстраховаться.



— Вы суеверны?

— Конечно, как и все спортсмены. У нас есть свои приметы. К примеру, если мы идем на соревнования всей группой, то никто не должен пройти мимо нас. Можем за руки друг друга схватить, но никого не пропустим. Также мы никогда ничем не меняемся со спортсменами из других команд.

— Как прошла церемония награждения в Кремле и встреча с президентом Владимиром Путиным?

— С нами провели инструктаж: рассказали где встать, что можно делать, чего нельзя. Вообще было очень необычно и интересно. Во время награждения я волновалась больше, чем на основном выступлении. Ноги дрожали, подкашивались. Это был один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Думаю, я была не одна такая — волновались все. Но оказалось, что это не так уж и страшно. А самое смешное произошло на вручении автомобилей. Все медалисты получили их, а я одна осталась без машины. Но вопрос быстро уладили. Уже вечером я забрала свою награду.

— Собираетесь принять участие в следующих Играх в Токио?

— Я очень хочу попасть на Игры в Токио-2020. Приложу максимум усилий и сделаю всё, что от меня зависит.

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