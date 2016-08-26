Россия просит США не беспокоиться о проверке боеготовности войск РФ

РФ призывает США не делать проблему из проверок боеготовности российских Вооруженных сил, а сосредоточиться на работе с Украиной по выполнению Минских соглашений.

МИД РФ отмечает, что России продолжают приписывать фантастические, несуществующие намерения применительно к Украине.

«Притом что попытки США создать проблему из внезапных проверок боеготовности российских Вооруженных сил делаются на фоне вызывающего всё большую тревогу поведения Киева. Полагаем, что вместо этого США следовало бы сосредоточиться на работе со своими клиентами над выполнением Минских договоренностей», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Ранее «Известия» сообщали, что Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность внезапной проверкой боеготовности Вооруженных сил России.

25 августа в России началась внезапная проверка боеготовности войск. О том, что войска Южного, Западного и Центрального военных округов приводятся в полную боевую готовность с 7.00, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Глава ведомства также поручил проинформировать об этом военных атташе других стран.

По словам Шойгу, внезапная проверка покажет способность войск локализовать кризисные ситуации и возможность Западного и Центрального военных округов наращивать усилия на юго-западном стратегическом направлении.

Проверка боеготовности продлится до 31 августа.

Параллельно, по словам Шойгу, в Южном военном округе идет активная подготовка к стратегическим учениям «Кавказ-2016», уже прошел комплекс командно-штабных тренировок.