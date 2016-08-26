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Пловец Морозов установил рекорд на стометровке

Он проплыл дистанцию за 50,60 секунды

Пловец из России Владимир Морозов установил мировой рекорд на короткой воде на дистанции 100 м комплексом на этапе Кубка мира во Франции.

В финальных соревнованиях Владимир Морозов проплыл дистанцию в 100 м за 50,60 секунды, передает «РИА Новости».

До этого рекорд принадлежал немцу Марку Дайблеру — 50,66. Спортсмен установил его в декабре 2014 года.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Пловец Морозов установил рекорд на стометровке

Он проплыл дистанцию за 50,60 секунды

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Сергей Лисин

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