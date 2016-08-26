Пловец Морозов установил рекорд на стометровке

Пловец из России Владимир Морозов установил мировой рекорд на короткой воде на дистанции 100 м комплексом на этапе Кубка мира во Франции.

В финальных соревнованиях Владимир Морозов проплыл дистанцию в 100 м за 50,60 секунды, передает «РИА Новости».

До этого рекорд принадлежал немцу Марку Дайблеру — 50,66. Спортсмен установил его в декабре 2014 года.