Шойгу объяснил, почему РФ пытались не пустить на ОИ-16 в Рио

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил награды чемпионам и призерам Олимпийских игр, которые недавно завершились в Рио-де-Жанейро.



«Вы действительно бойцы, которые выиграли это сражение. Для нас это победа, когда на разных площадках в разных странах звучит гимн нашей страны», — цитирует слова Шойгу агентство «Р-Спорт».



В первую очередь с успехами и наградами спортсменов он поздравил тренеров.



«Начать свои поздравления хочу с тех, кто вас тренировал, кто вас готовил. По той причине, что они за это тяжелое время сохранили то, что называется армейским спортом и спортом высоких достижений в нашей стране», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он напомнил, что с 1952 года спортсмены ЦСКА более 1,3 тыс. раз поднимались на олимпийские ступени пьедестала почета.



В ходе церемонии он также заявил, что представители Запада всеми силами старались победить российских спортсменов и пытались унизить их.



«Всегда, когда ты понимаешь, что соперник сильный, и если ты не очень приличный человек внутри, ты пытаешься подсыпать соли в шиповки, сделать что-то еще — у каждого своя методика. В данном случае этим занимались не отдельные индивидуумы», — сказал Шойгу.



Он также отметил, что в данном случае этим занимались серьезные профессионалы, которые «получают хорошие деньги, живут в хороших условиях, вкусно едят, сладко спят».



Олимпийская сборная России на Играх в Рио заняла четвертое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей разного достоинства — 19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых. Из них 26 медалей на счету представителей Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).



Напомним, летние Олимпийские игры прошли с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро.

