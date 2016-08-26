Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: глава администрации Порошенко «устал» и хочет покинуть свой пост

Борис Ложкин может подать в отставку уже на следующей неделе

Глава администрации президента Украины Борис Ложкин планирует покинуть свой пост в ближайшее время. 

Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в администрации украинского президента, Ложкин «просто устал».

«Ложкин хочет результата, а здесь, как оказалось, никто этого от него не ждет», — отметил источник издания.

Вероятнее всего, Ложкин покинет администрацию президента Петра Порошенко перед началом политического сезона, то есть, по словам источника, это может произойти уже на следующей неделе.

В свою очередь, как передает телеканал «112», в администрации президента Украины опровергли эту информацию. По их слова, Борис Ложкин продолжает работать в штатном режиме и 26 августа утром провел совещание.

В то же время экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что нынешний глава администрации относится к той группе чиновников, к которой президент Петр Порошенко давно перестал прислушиваться.

Читайте также:

Чужие среди своих: Порошенко зачищает ряды соратников

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

СМИ: глава администрации Порошенко «устал» и хочет покинуть свой пост

Борис Ложкин может подать в отставку уже на следующей неделе

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке