СМИ: глава администрации Порошенко «устал» и хочет покинуть свой пост

Борис Ложкин может подать в отставку уже на следующей неделе
Глава администрации президента Украины Борис Ложкин планирует покинуть свой пост в ближайшее время.
Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в администрации украинского президента, Ложкин «просто устал».
«Ложкин хочет результата, а здесь, как оказалось, никто этого от него не ждет», — отметил источник издания.
Вероятнее всего, Ложкин покинет администрацию президента Петра Порошенко перед началом политического сезона, то есть, по словам источника, это может произойти уже на следующей неделе.
В свою очередь, как передает телеканал «112», в администрации президента Украины опровергли эту информацию. По их слова, Борис Ложкин продолжает работать в штатном режиме и 26 августа утром провел совещание.
В то же время экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что нынешний глава администрации относится к той группе чиновников, к которой президент Петр Порошенко давно перестал прислушиваться.
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