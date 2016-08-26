«Император династии Цин» и «финансист» обманули богатую китаянку

Двух жителей КНР признали виновными в мошенничестве, после того как они выманили у обеспеченной местной жительницы 47 млн юаней, что равняется примерно $7 млн.

Как сообщает местное издание South China Morning Post, богатая китаянка в 2012 году решила открыть собственный коммерческий банк в городе Шэньчжэне на юге Китая. В поиске партнеров она познакомилась с одним из злоумышленников, который рассказал, что имеет много связей в правительственных структурах, а также учился у знаменитого американского трейдера, финансиста и инвестора Джорджа Сороса.



После чего мужчина свел китаянку со своим другом, который представился императором Цяньлунем — представителем династии Цин, который скончался в конце XVIII века. На вопрос китаянки, как тот смог прожить 300 лет, «император» ответил, что принимает эликсир бессмертия.



Несмотря на неправдоподобность этой истории, злоумышленники сумели убедить богатую женщину поделиться своим состоянием.

«Партнерство» сторон закончилось на 47 млн юаней, когда вмешался муж потерпевшей.

Как отмечает издание, «император» и «финансист» потратили большую часть денег на покупку недвижимости, дорогих машин и праздное времяпрепровождение.

