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В Великобритании задержали пятерых предполагаемых террористов

Трое были схвачены в городе Бирмингеме, а еще двое — в Сток-он-Тренте

Пять человек были арестованы по подозрению в террористической деятельности в британском городе Бирмингеме, графство Уэст-Мидлендс, и в Сток-он-Тренте, графство Стаффордшир. 

Как сообщает Daily Mail, арестованные подозреваются в заказе, подготовке террористических атак и подстрекательстве к ним.

Двое мужчин 32 и 37 лет были задержаны в Сток-он-Тренте, еще двое — 18 и 24 лет — были задержаны по домашним адресам в Бирмингеме. Последний мужчина 28 лет был также задержан в Бирмингеме.

Издание уточняет, что в связи с произведенными арестами была вызвана группа военных саперов в центр Бирмингема. По словам представителей правоохранительных органов, взрывотехники были вызваны в рамках мер предосторожности.

Информации о личности задержанных не приводится. Аресты были частью продолжающегося расследования британских правоохранителей.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В Великобритании задержали пятерых предполагаемых террористов

Трое были схвачены в городе Бирмингеме, а еще двое — в Сток-он-Тренте

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