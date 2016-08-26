В Великобритании задержали пятерых предполагаемых террористов

Трое были схвачены в городе Бирмингеме, а еще двое — в Сток-он-Тренте
Пять человек были арестованы по подозрению в террористической деятельности в британском городе Бирмингеме, графство Уэст-Мидлендс, и в Сток-он-Тренте, графство Стаффордшир.
Как сообщает Daily Mail, арестованные подозреваются в заказе, подготовке террористических атак и подстрекательстве к ним.
The place I'm staying at in Birmingham has just had a massive bomb disposable shutdown— Charlie (@CharliegatesFFC) 26 августа 2016 г.
Двое мужчин 32 и 37 лет были задержаны в Сток-он-Тренте, еще двое — 18 и 24 лет — были задержаны по домашним адресам в Бирмингеме. Последний мужчина 28 лет был также задержан в Бирмингеме.
Издание уточняет, что в связи с произведенными арестами была вызвана группа военных саперов в центр Бирмингема. По словам представителей правоохранительных органов, взрывотехники были вызваны в рамках мер предосторожности.
Информации о личности задержанных не приводится. Аресты были частью продолжающегося расследования британских правоохранителей.
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