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Суббота,
27 августа
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«Куртизанка на троне» и «Ухарь-купец»: первые отечественные кинохиты

Средневековая драма из жизни жуков и похороны Веры Холодной — в День кино «Известия» вспоминают, что смотрели и чем восхищались первые российские кинозрители

Фото: Общественное достояние

27 августа в России отмечают День кино. В этот день в 1919 году был издан указ о национализации кинодела в РСФСР, а сам профессиональный праздник кинематографистов появился в 1980 году. Однако весь 2016 год для отечественного кинематографа  во многом юбилейный: 110 лет назад, в 1896-м, состоялся первый в Российской империи кинопоказ (смотрели, конечно, творения братьев Люмьер), в том же году актером театра Кореша Владимиром Сашиным был снят первый российский короткометражный фильм, а ровно 100 лет назад, в 1916-м, кинопромышленником Ханжонковым была основана Ялтинская киностудия, первая кинофабрика, расположенная за пределами Москвы и Петербурга. «Известия» вспоминают ленты, которым суждено было стать первыми отечественными кинохитами. 

«Ухарь-купец»: блокбастер образца 1909 года

Плод фантазии энтузиастов и изобретателей, почти сразу после своего создания кино стало уделом предпринимателей: европейские киностудии производили ленты в промышленных масштабах, причем часто сразу на нескольких языках. Для этого в одних и тех же декорациях последовательно снимались сцены в исполнении актеров разных национальностей. До начала 1910-х годов XX века в Россию тоже преимущественно поставлялись импортные ленты, однако довольно скоро стало понятно, что местные зрители предпочитают отечественные сюжеты.

Афиша к фильму «Стенька Разин», 1908 год

Афиша к фильму «Стенька Разин», 1908 год

Фото: Общественное достояние

Доказательство​​​​​​​м тому, в частности, стал успех документального фильма «Донские казаки», выпущенного в 1908 году французской студией «Пате». Однако настоящим хитом этого года стала лента отечественного режиссера Александра Дранкова «Понизовая вольница».

Вслед за ним знамя исторического кино подхватил и знаменитый российский кинопромышленник Александр Ханжонков. В империи началась эра фильмов, основанных на исторических событиях и биографиях («Смерть Иоанна Грозного», «Петр Великий»), русской классике («Песнь про купца Калашникова», «Идиот») и даже фольклоре.

Так, самым кассовым фильмом 1909 года стал «Ухарь-купец», снятый по мотивам одноименной народной песни, в которой рассказывается о том, как молодой парень-купец покупает во время кутежа красивую крестьянскую дочь.

Помимо сборов, «Ухарь-купец» вошел в историю отечественного кино и как первый цветной фильм отечественного производства: в отсутствие технологий цветного кино его создатели вручную разрисовали каждый кадр. Купеческую тему в российском кино в том же 1909 году поддержала и «Песнь про купца Калашникова», который считается одним из первых русских художественных, а не документально-игровых фильмов. Однако эта лента считается утраченной.

Средневековая драма из жизни жуков-рогачей или «Куртизанка на троне»

Повальное увлечение мирового кинематографа откровенно мелодраматическими сюжетами, разыгранными в исторических интерьерах, требовало адекватного ответа. И в 1912 году российский режиссер и оператор Владислав Старевич снял гротескную пародию на популярные ленты. «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами»  средневековая драма, в центре сюжета которой оказалась любовная история царицы жуков-рогачей Люканиды и представителя соперничающего с ними племени жуков-усачей Графа Героса.

В работе над фильмом создателю помог опыт съемок познавательного фильма «Битва жуков-рогачей», а экспонаты из собранной им энтомологической коллекции выступили в роли главных героев. 

Именно кукольная «Люканида» Старевича, снятая способом покадровой съемки, стала первым в мире мультипликационным фильмом. Что характерно, фильм со столь необычным сюжетом имел довольно долгую прокатную судьбу и демонстрировался в послереволюционном прокате, правда, сменив название на не менее яркую «Куртизанку на троне».

Афиша фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами»

Афиша фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами»

Фото: Общественное достояние

С императорского благословения

Одной из визитных карточек дореволюционного кино в Российской империи стала документально-художественная лента «Оборона Севастополя», снятая в 1911 году Василием Гончаровым и Александром Ханжонковым. Причем, по воспоминаниям самого Ханжонкова, инициатором съемок стал Гончаров. Однако для замысла такого масштаба требовалось одобрение императорского двора, и кинопромышленник отправил Гончарова к императору, дав денег на дорогу и парадный костюм. Пока Ханжонков лелеял надежду, что поход Гончарова не увенчается успехом и тот от него отстанет, Гончаров добился у Николая II не только одобрения, но и частичного финансирования картины, которая к тому же снималась с участием собранных по императорскому приказу консультантов-историков.

Кадр из фильма Евгения Бауэра «Жизнь за жизнь» с участием Веры Холодной

Кадр из фильма Евгения Бауэра «Жизнь за жизнь» с участием Веры Холодной

Фото: Общественное достояние

Похороны, возглавившие кинопрокат

Первая мировая война, опустошившая до сих пор лидировавшие в кино европейские страны, предоставила Голливуду звездный шанс  и он его не упустил, коренным образом изменив расстановку сил в мировом кинематографе.

В России же в военные годы не только стремительно выросли объемы производившихся в стране фильмов, но и появилась целая плеяда новых звезд. Именно в это время русская публика узнала имя Веры Холодной, которое не забылось до сих пор. Бывшая танцовщица, успевшая за свою стремительную, но недолгую карьеру получить титул «Королева экрана» и озолотить кинопромышленников, осталась феноменом даже после скоропостижной смерти от «испанки» в революционной Одессе в 1919 году.

Документальная лента «Похороны Веры Холодной», запечатлевшая толпы людей, пришедших проститься с актрисой, облаченной, по воспоминаниям Ханжонкова, в один из лучших ее туалетов, имела, по его словам, огромные сборы  а кинопромышленник такого масштаба умел оценить интерес зрителей.

Флагман отечественного кино

В 1920-е годы эпоха немого кино постепенно подошла к концу. Однако иконой отечественного кинематографа, немого и звукового, стал снятый Сергеем Эйзенштейном именно в этот период, в 1925 году, «Броненосец Потемкин». Успех его был настолько оглушителен, что в Голливуде захотели, чтобы Эйзенштейн снял что-нибудь и для них  режиссер отправился в Штаты по приглашению «Парамаунта».

Даже сегодня, спустя 91 год после своего создания, «Потемкин» регулярно попадает в списки лучших фильмов всех времен и народов, по версии кинокритиков, зрителей, режиссеров. Премьера картины состоялась в январе 1926 года в Большом театре  зале, который как никакой другой соответствует чести выпустить в плавание флагман отечественного кино.

Кадр из фильма «Броненосец Потемкин»

Кадр из фильма «Броненосец Потемкин»

Фото: Kinopoisk.ru

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

«Куртизанка на троне» и «Ухарь-купец»: первые отечественные кинохиты

«Куртизанка на троне» и «Ухарь-купец»: первые отечественные кинохитыСредневековая драма из жизни жуков и похороны Веры Холодной — в День кино «Известия» вспоминают, что смотрели и чем восхищались первые российские кинозрители

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