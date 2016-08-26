МИД назвал голословными претензии США по проверке армии в РФ

В министерстве отметили, что Россия неукоснительно соблюдает международные соглашения
Претензии США по поводу проводимой в РФ внезапной проверки боеготовности вооруженных сил звучат голословно и необоснованно, заявили в МИД, комментируя высказывания американских официальных лиц по этой теме.
Как отметили в ведомстве, в своих заявлениях чиновники США по традиции смешивают много необоснованных претензий. В МИД заявили, что Россия неукоснительно соблюдает международные соглашения в сфере контроля над вооружениями, сообщает ТАСС.
«Наши зарубежные партнеры были в полном объеме проинформированы о ведущейся проверке по линии Минобороны России и получили все необходимые пояснения», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там также отметили, что США по-прежнему продолжают приписывать России «несуществующие намерения применительно к Украине», а сам Вашингтон слишком сильно стремится сделать из внутренней внезапной проверки боеготовности ВС РФ большую проблему.
В МИД также посоветовали США и партнерам сосредоточиться на выполнении Минских соглашений, а также посмотреть на проводимую Вашингтоном политику и «вольности» в отношении соглашения по контрою над вооружениями.
Ранее «Известия» сообщали, что Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность внезапной проверкой боеготовности Вооруженных сил России.
25 августа в России началась внезапная проверка боеготовности войск. О том, что войска Южного, Западного и Центрального военных округов приводятся в полную боевую готовность с 7.00, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Глава ведомства также поручил проинформировать об этом военных атташе других стран.
Проверка боеготовности продлится до 31 августа.
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