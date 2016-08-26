Лавров и Керри вышли к прессе после 12 часов переговоров в Женеве

Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Джон Керри завершили в Женеве переговоры, продлившиеся 12 часов, сообщает корреспондент «Известий».

После переговоров госсекретарь США Джон Керри поблагодарил Сергея Лаврова и назвал встречу продолжительной и конструктивной. По его словам, стороны не только сфокусировали внимание на сирийском кризисе, но и затронули вопросы урегулирования ситуации на Украине.

Напомним, ранее спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура присоединился к консультациям Лаврова и Керри по Сирии.

Последняя встреча главы российского МИДа и госсекретаря США прошла в июле в Москве и длилась более 13 часов. Тогда стороны не вышли с переговоров с конкретными договоренностями.

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