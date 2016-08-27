Тренер ФК «Локомотив» Пашинин опроверг сообщения об инфаркте

Член тренерского штаба московского футбольного клуба «Локомотив» Олег Пашинин заявил, что сообщения ряда СМИ о случившемся у него инфаркте не соответствуют действительности.

Тренер рассказал, что чувствует себя хорошо и надеется скоро вернуться к работе, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Нет никакого инфаркта. Но я действительно попал в больницу, нахожусь под наблюдением врачей. Слухи о моем нездоровье преувеличены», — сообщил он.

Как писали «Известия», Олег Пашинин накануне пропустил тренировку, в пресс-службе сослались на болезнь специалиста.

Ранее Андрей Кирьяков, ранее занимавший пост технического директора клуба, сообщил, что команду возглавит уже работавший с ней тренер Юрий Семин, который уже принимает дела.

Юрий Семин, ранее уже возглавлявший «Локомотив», дважды становился победителем чемпионата России — в 2002 и 2004 годах. Кроме того, под руководством Семина команда четыре раза становилась обладателем Кубка России и два раза — Суперкубка. Также Семин является четырехкратным серебряным призером РФПЛ.

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