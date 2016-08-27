Керри: консультации РФ и США по Сирии в Женеве продолжатся

Диалог между РФ и США в Женеве по Сирии будет продолжен на уровне экспертов для решения небольших вопросов, оставшихся не согласованными после более глобального обсуждения с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявил американский госсекретарь Джон Керри.

По его словам, эксперты США и России должны будут в течение нескольких дней уладить технические детали, что в последствии поможет сторонам укрепить доверие.

«У нас остались небольшие нерешенные проблемы, и в течение последующих дней наши эксперты будут заседать в Женеве, чтобы завершить обсуждения по последним техническим деталям и пойти вперед», — сказал Керри.

Как писали «Известия», переговоры Сергея Лаврова и Джона Керри по Сирии в Женеве продолжались 12 часов, после чего министры вышли к прессе.

По итогам встречи глава МИД России рассказал, что стороны договорились почти по всем вопросам урегулирования в Сирии, а в ближайшее время будут представлены результаты работы США и РФ по этому вопросу.

Сергей Лавров отдельно отметил, что Москва и Вашингтон находят все больше точек соприкосновения в разрешении ситуации в Сирии.

Последняя встреча главы российского МИДа и госсекретаря США прошла в июле в Москве и длилась более 13 часов. Тогда стороны не вышли с переговоров с конкретными договоренностями.

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