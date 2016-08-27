Трамп сократил отставание по популярности от Клинтон до 5%

Отставание кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от своей соперницы Хиллари Клинтон уменьшилось до 5%, тогда как еще недавно достигало рекордных 12%, говорится в опросе Reuters и Ipsos.

Опрос среди более чем 1,1 тыс. американцев из 50 штатов США проводился в период с 22 по 25 августа. Согласно его итогам, 41% американцев готов голосовать за Клинтон, 36% — за Трампа, а 23% не смогли сделать выбор, сообщает РИА «Новости».

Авторы опроса отметили, что если принять в расчет всех участников предвыборной гонки, включая либертарианца Гэри Джонсона и Джилл Стайн из Партии зеленых, то отрыв Клинтон от Трампа составляет всего 3%.

Как писали «Известия», предыдущий опрос Reuters, проведенный в начале августа, показал отставание Дональда трампа от Хиллари Клинтон также на 3%. При этом согласно опросу, который 18-19 августа провела газета Washington Post совместно с телекомпанией ABC, 60% респондентов не сделали выбора ни в пользу Трампа, ни в пользу Клинтон.

Всеобщие выборы президента пройдут в США 8 ноября этого года. В них примут участие два кандидата — Хиллари Клинтон от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.

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