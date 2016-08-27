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Взрыв прогремел в здании военкомата в Донецке

МВД провозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что сработало взрывное устройство замедленного действия

Бомба взорвалась в здании военного комиссариата в Кировском районе Донецка, на месте происшествия работают оперативники, сообщили в МВД Донецкой народной республики (ДНР).

По данным полиции, взрыв прогремел в военкомате на улице Куприна возле окна первого этажа. Оперативно-следственная группа сообщает, что взорвалось неустановленное устройство с часовым механизмом, сообщает «Донецкое агентство новостей».

В здании выбиты стекла, жертв и пострадавших нет. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщил о попытке покушения на его жизнь. По его словам, возле дома, в котором он проживает, была обнаружена и обезврежена бомба.

Напомним, 6 августа в Луганске произошло покушение на главу ЛНР Игоря Плотницкого. Рядом с его автомобилем сработало взрывное устройство. В результате инцидента пострадали еще несколько человек.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Взрыв прогремел в здании военкомата в Донецке

МВД провозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что сработало взрывное устройство замедленного действия

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