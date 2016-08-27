Лавров назвал одну из главных нерешенных с США задач в Сирии

Отсутствие координации в Сирии действий между ВКС России и коалицией, которую возглавляют США, является одной из нерешенных между Москвой и Вашингтоном проблем, мешающей реализации совместных договоренностей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии призвал всю работающую в сирийском небе авиацию более эффективно бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ). Для этого, по его словам, ВКС России и американской коалиции в Сирии необходима координация, которой пока нет.

«Прежде всего, в Москве достигли конкретных пониманий, эти понимания будут реализованы после того, как детали технические, которые пока у нас остаются, будут согласованы, и вся эта схема, которую мы пока не можем предавать огласке, начнет действовать», — сказал Лавров после переговоров в Женеве.

Глава МИД России заявил, что надеется на решение этих технических вопросов экспертами, которые останутся в Женеве для продолжения диалога.

По итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что стороны договорились почти по всем вопросам урегулирования в Сирии, а в ближайшее время будут представлены результаты работы США и РФ.

Лавров отдельно отметил, что Москва и Вашингтон находят все больше точек соприкосновения в разрешении ситуации в Сирии.

Керри, в свою очередь, заявил, что США и РФ оставляют в Женеве группу экспертов, которые продолжат обсуждение технических вопросов.

Последняя встреча главы российского МИДа и госсекретаря США прошла в июле в Москве и длилась более 13 часов. Тогда стороны не вышли с переговоров с конкретными договоренностями.

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