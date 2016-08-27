СМИ: Мэй не будет согласовывать Brexit с британским парламентом

Премьер Великобритании обеспокоена тем, что в обеих его палатах преобладают сторонники сохранения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе
Статья Лиссабонского договора, запускающая процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, может быть задействована премьер-министром Терезой Мэй без согласования с британским парламентом, так как в обеих его палатах заседают противники Brexit. Об этом сообщает Daily Telegraph.
По данным издания, британские парламентарии полагают, что референдум о Brexit носил рекомендательный характер, а значит, его результат должен быть согласован с депутатами палаты общин. Эту идею разделяют, например, экс-глава британского правительства Тони Блэр и претендующий на пост лидера лейбористов Оуэн Смит. Кроме этого, оба они выступают за проведение повторного референдума, сообщает ТАСС.
Daily Telegraph напомнила, что против Brexit в палате общин выступали порядка 480 депутатов из 650, что явно свидетельствует о том, насколько может затянуться процедура запуска 50-й статьи Лиссабонского договора, если премьер будет ее согласовывать.
«Тереза Мэй не прибегнет к голосованию в парламенте по вопросу о Brexit перед тем, как приступить к переговорам о формальном запуске выхода Великобритании из Европейского союза», — предупреждает издание.
В то же время оно отмечает, что Тереза Мэй уже дала понять, что считает вопрос о Brexit закрытым, так как общественность Великобритании уже выразила свое мнение, а сама она теперь намерена преуспеть в вопросе выхода Британии из ЕС.
Ранее издание Sunday Times опубликовало сообщение о том, что процедура выхода Соединенного Королевства из Евросоюза может быть инициирована не ранее конца 2019 года. Такая задержка связана с тем, что два новых ведомства Великобритании — министерства по Brexit и по международной торговле — не смогут провести всю необходимую работу раньше этого срока.
Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел в королевстве 23 июня. Инициативу выхода страны из ЕС поддержали 51,9% избирателей, против высказались 48,1%.
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