Посетители McDonald's в США нашли червей в бургерах

Посетители ресторана быстрого питания McDonald’s в штате Кентукки в США заявили, что купленные ими бургеры были червивыми и обратились с жалобами к руководству компании. Об этом сообщает Associated Press.

Так, Мэдисон Стивенс, проживающая в городе Мэфилд, получила от McDonald’s после своей жалобы подарочную карту номиналом в $10. Она рассказала, что купила еду в местном кафе, но на ее глазах из гамбургера выпал червь, передает РИА «Новости».

Посетительница McDonald’s в городе Драффенвилл в том же штате также заявила, что нашла червя в бургере.

Компания обещает расследовать все эти инциденты, заявил пресс-секретарь McDonald’s Майкл Лав.