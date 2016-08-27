Посетители McDonald's в США нашли червей в бургерах

Руководство компании пообещало провести тщательное расследование этих инцидентов
Посетители ресторана быстрого питания McDonald’s в штате Кентукки в США заявили, что купленные ими бургеры были червивыми и обратились с жалобами к руководству компании. Об этом сообщает Associated Press.
Так, Мэдисон Стивенс, проживающая в городе Мэфилд, получила от McDonald’s после своей жалобы подарочную карту номиналом в $10. Она рассказала, что купила еду в местном кафе, но на ее глазах из гамбургера выпал червь, передает РИА «Новости».
Посетительница McDonald’s в городе Драффенвилл в том же штате также заявила, что нашла червя в бургере.
Компания обещает расследовать все эти инциденты, заявил пресс-секретарь McDonald’s Майкл Лав.
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