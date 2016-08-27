Полиция Китая задержала мужчину, пытавшегося уничтожить интернет

Китаец стеснялся появления в сети видеозаписи, где он танцует на городской площади
Китайские полицейские задержали в провинции Шаньдун местного жителя, который громил оборудование провайдера, пытавшись «уничтожить» интернет и воспрепятствовать появлению в сети видеозаписи со своим участием.
В частности, мужчина был взволнован возможностью появления на просторах интернета видео его участия в массовых танцах на городской площади. Полиция оценила ущерб от действий мужчины, ломавшего линии связи, в $15 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kotaku.
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