Полиция Китая задержала мужчину, пытавшегося уничтожить интернет

Китайские полицейские задержали в провинции Шаньдун местного жителя, который громил оборудование провайдера, пытавшись «уничтожить» интернет и воспрепятствовать появлению в сети видеозаписи со своим участием.

В частности, мужчина был взволнован возможностью появления на просторах интернета видео его участия в массовых танцах на городской площади. Полиция оценила ущерб от действий мужчины, ломавшего линии связи, в $15 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kotaku.