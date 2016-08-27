Пентагон: военные США и России пока не сотрудничают в Сирии

Военные США и России в Сирии не сотрудничают друг с другом, так как пока не существует никаких соглашений об этом, говорится в заявлении представителя Пентагона Питера Кука.

Он отметил, что хотя на переговорах между госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД России Сергеем Лавровым были сняты некоторые противоречия, соглашения о сотрудничестве военных двух стран в Сирии пока не существует. По словам Кука, Керри считает, что в сфере сотрудничества с Москвой остаются вопросы, требующие решения, передает РИА «Новости».

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после 12-часовых переговоров в Женеве с американским коллегой Джоном Керри заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по способам урегулирования ситуации в Сирии становятся все ближе, стороны находят новые точки соприкосновения. Российский министр также передал Керри информацию о составе террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), заявив, что эти данные будут полезны США.

Вместе с тем, Лавров отметил, что пока у ВКС РФ не будет в Сирии координации с возглавляемой США коалицией, многие двусторонние договоренности по сирийскому кризису будут заблокированы.

Читайте также:

Керри: консультации РФ и США по Сирии в Женеве продолжатся