Взрыв произошел на крупнейшем НПЗ в Калифорнии

На предприятии произошло воспламенение резервуара с серой
Сильный взрыв прогремел на крупнейшем в Калифорнии заводе по переработке нефти, едкий дым накрыл близлежащие районы, власти призвали жителей не выходить на улицы.
Как сообщил представитель пожарной службы Густаво Медина, инцидент произошел около часа дня по местному времени (23.00 мск). Сильное задымление возникло в результате горения изоляционного материала резервуара с серой, передает ТАСС со ссылкой на газету Los Angeles Times.
Владеющая предприятием компания Tesoro позднее уточнила, что инцидент не угрожает местному населению, а дым является не продуктом горения, а просто паром. Пострадавших в результате ЧП нет, специалисты ведут работу по выяснению причин взрыва.
НПЗ Tesoro — крупнейший на Западном побережье США. Его мощности позволяют перерабатывать до 380 тыс. баррелей нефти в сутки.
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