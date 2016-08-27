Глава Красмаша должил о выполнении госзаказа по МБР «Синева»

Госзаказ по поставкам межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева» будет выполнен Красноярским машиностроительным заводом в полном объеме и в установленные сроки, сообщил глава предприятия Александр Назарько.



Для проверки хода реализации гособоронзаказа на Красноярский машиностроительный завод прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Госзаказ 2016 года по ракетам «Синева» будет выполнен своевременно и полностью. Все комплектующие изготовлены, завершается сборка изделий, — приводит ТАСС сообщение гендиректора предприятия. Он также доложил министру, что партнеры, участвующие в реализации госзаказа, поставили необходимую продукцию в срок.

По словам руководителя завода, проведенная модернизация на Красмаше позволит изготавливать вооружения нового поколения по новым технологиям, а также расширить линейку продукции для Минобороны «и по диаметру, и по весовым, и по массогабаритным характеристикам».

— Завод смело смотрит в завтрашний день и готов работать по новой тематике, — подчеркнул Александр Назарько. Кроме того, гендиректор предприятия пояснил, что Красмаш использует комплектующие российского производства.

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