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Глава Красмаша должил о выполнении госзаказа по МБР «Синева»

Для проверки хода выполнения поставок межконтинентальных баллистических ракет на завод прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

Госзаказ по поставкам межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева» будет выполнен Красноярским машиностроительным заводом в полном объеме и в установленные сроки, сообщил глава предприятия Александр Назарько.

Для проверки хода реализации гособоронзаказа на Красноярский машиностроительный завод прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Госзаказ 2016 года по ракетам «Синева» будет выполнен своевременно и полностью. Все комплектующие изготовлены, завершается сборка изделий, — приводит ТАСС сообщение гендиректора предприятия. Он также доложил министру, что партнеры, участвующие в реализации госзаказа, поставили необходимую продукцию в срок.

По словам руководителя завода, проведенная модернизация на Красмаше позволит изготавливать вооружения нового поколения по новым технологиям, а также расширить линейку продукции для Минобороны «и по диаметру, и по весовым, и по массогабаритным характеристикам».

— Завод смело смотрит в завтрашний день и готов работать по новой тематике, — подчеркнул Александр Назарько. Кроме того, гендиректор предприятия пояснил, что Красмаш использует комплектующие российского производства.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Глава Красмаша должил о выполнении госзаказа по МБР «Синева»

Для проверки хода выполнения поставок межконтинентальных баллистических ракет на завод прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

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