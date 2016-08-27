Экипажи ВКС РФ проверят боеготовность ПВО Южного военного округа

Внезапная проверка продлится до 31 августа
Экипажи ВКС РФ в рамках внезапной проверки оценят боеготовность противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«В течение нескольких дней экипажи истребительной, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации будут выполнять полеты в зоне ответственности ПВО ЮВО», — указано в сообщении на сайте оборонного ведомства.
В мероприятии планируется задействовать МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Ан-12, Ил-76, Ми-8, Ми-24, Ка-52 и другие самолеты и вертолеты. Командиры экипажей будут выполнять полеты на высоте от 50 до 10 тыс. м с различной скоростью для того, чтобы остаться незамеченными для радиолокационных станций дежурных сил ПВО округа.
Отмечается, что в качестве контрольных целей будут задействованы более 30 единиц авиационной техники. Полеты будут проводиться днем и ночью.
О внезапной проверке Верховный главнокомандующий ВС РФ объявил 25 августа. Она должна завершиться 31 августа. За это время будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности войск Южного, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил и командования Воздушно-десантных войск.
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