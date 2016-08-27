Форвард Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года

Футболист заявил, что он счастлив быть в команде клуба и надеется завоевать с ней один из престижных титулов
24-летний голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес заключил новое трудовое соглашение с клубом, рассчитанное до 2021 года, сообщается на сайте красно-белых.
— Конечно же, очень рад сегодняшнему событию в моей жизни. Не раз повторял, что счастлив в «Спартаке» и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов, — приводит сайт заявление Квинси Промеса. Футболист также признался, что начал изучать русский язык с преподавателем.
В свою очередь директор ФК «Спартак-Москва» Сергей Родионов сообщил, что он также рад продлению контракта с голландским игроком и подчеркнул, что за недолгое время Квинси Промес стал «любимцем многочисленных почитателей красно-белых».
— От души желаю Квинси успехов в выступлении за «Спартак» и сборную Голландии, — сказал Сергей Родионов.
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