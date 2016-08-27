В Турции арестованы три бывших дипломата по делу о попытке переворота

В Турции суд санкционировал арест трех бывших дипломатов по обвинению в причастности к попытке государственного переворота в республики.

Как сообщает Haberturk, суд выдал разрешение на заключение под стражу Гуркана Балика, который был советником по внешнеполитическим вопросам у прежнего президента Турции Абдуллаха Гюля, бывшего посла республики в Коста-Рике Али Финдику, а также бывшего посла Турции в Канаде Тункая Бабали.

Сейчас задержанные дают показания следователям. Их подозревают в связях с организацией исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, которого власти страны считают главным вдохновителем переворота.

Напомним, попытка военного переворота в республике была совершена в ночь на 16 июля. Группа турецких военных взяла под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. Мятеж был подавлен сотрудниками правоохранительных органов. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.

Переворот в Турции

Фотография 1 из 24: Фото: REUTERS/Murad Sezer

​​​​​​​

