В Турции арестованы три бывших дипломата по делу о попытке переворота

В их числе советник бывшего президента страны Абдуллаха Гюля
В Турции суд санкционировал арест трех бывших дипломатов по обвинению в причастности к попытке государственного переворота в республики.
Как сообщает Haberturk, суд выдал разрешение на заключение под стражу Гуркана Балика, который был советником по внешнеполитическим вопросам у прежнего президента Турции Абдуллаха Гюля, бывшего посла республики в Коста-Рике Али Финдику, а также бывшего посла Турции в Канаде Тункая Бабали.
Сейчас задержанные дают показания следователям. Их подозревают в связях с организацией исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, которого власти страны считают главным вдохновителем переворота.
Напомним, попытка военного переворота в республике была совершена в ночь на 16 июля. Группа турецких военных взяла под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. Мятеж был подавлен сотрудниками правоохранительных органов. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.
Переворот в Турции
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