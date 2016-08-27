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Путин представил кандидатов на должности глав КЧР и Северной Осетии

На каждый пост претендуют три человека

Президент России Владимир Путин внес ряд кандидатур на должности глав Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Как указано на сайте Кремля, на пост главы Республики Северная Осетия — Алания претендуют врио главы региона Вячеслав Битаров, председатель комитета парламента Северной Осетии по науке, образованию, культуре и информационной политике Елена Князева и заместитель председателя парламента республики Гарий Кучиев.

В списке кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесской Республики присутствуют председатель комитета Народного собрания КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджев, заместитель председателя комитета Народного собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин и врио главы республики Рашид Темрезов.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Путин представил кандидатов на должности глав КЧР и Северной Осетии

На каждый пост претендуют три человека

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