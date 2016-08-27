Путин представил кандидатов на должности глав КЧР и Северной Осетии

На каждый пост претендуют три человека
Президент России Владимир Путин внес ряд кандидатур на должности глав Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
Как указано на сайте Кремля, на пост главы Республики Северная Осетия — Алания претендуют врио главы региона Вячеслав Битаров, председатель комитета парламента Северной Осетии по науке, образованию, культуре и информационной политике Елена Князева и заместитель председателя парламента республики Гарий Кучиев.
В списке кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесской Республики присутствуют председатель комитета Народного собрания КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджев, заместитель председателя комитета Народного собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин и врио главы республики Рашид Темрезов.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.