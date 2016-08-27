ФГСР заявила о нехватке средств на защиту в суде российских гребцов

Федерация гребного спорта России (ФГСР) сообщила о нехватке средств на защиту в суде прав 17 российских гребцов, отстраненных от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщил глава ведомства Вениамин Бут.

Напомним, Международная федерация гребли (FISA) не допустила к соревнованиям 17 российских спортсменов. После этого гребцы направили коллективный иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), но он был отклонен.

«Пока нет определенности по 17 гребцам. Нужны большие деньги для обращения в суд по этому делу. Если государство сможет нам помочь, то мы продолжим бороться в суде. У нас есть желание продолжать борьбу за их имя, но нет возможности», — приводит «Р-Спорт» сообщение Вениамина Бута.

Президент ФГСР сообщил, что на заседании президиума федерации 12 сентября будет поднят вопрос об отстраненных спортсменах, а также по делу Сергея Федоровцева, уличенного в приеме допинга. Кроме того, президиум рассмотрит вопрос о продолжении сотрудничества с британским тренером Майклом Спраклином.

«Спраклин готов работать и дальше, но немного на других условиях. Пока мы не понимаем, насколько это удобно для нас. Имеется в виду занятость. Деньги его интересуют не настолько остро, это не главный вопрос», — пояснил Вениамин Бут.

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