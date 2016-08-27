Минтранс внес в кабмин проект об отмене запрета на чартеры в Турцию

Министерство транспорта РФ внесло в правительство проект постановления об отмене ограничений на чартерные перелеты в Турцию, сообщила пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

«Минтранс внес соответствующий проект постановления», — приводит «РИА Новости» заявление Натальи Тимаковой. Вместе с тем она отметила, что документ еще не был утвержден.

Ранее источник в Росавиации сообщил, что с сегодняшнего дня сняты ограничения на полеты российских чартеров в Турцию. При этом в пресс-службе Минтранса РФ заявили, что говорить о возобновлении чартерного авиасообщения преждевременно.

«Говорить о возобновлении с сегодняшнего дня чартерного авиасообщения между Россией и Турцией преждевременно, так как пока не принято соответствующее постановление правительства», — сообщили в ведомстве.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как 24 ноября 2015 года ВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств. После разговора с турецким лидером президент России Владимир Путин поручил правительству вступить в переговоры с республикой для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.

По итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей 9 августа в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.

