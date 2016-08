Пакистанская оборонка предложит свою продукцию на «Армии-2016»

Восемь пакистанских компаний примут участие в форуме «Армия-2016», организуемом российским Министерством обороны. В их числе флагманы пакистанского ВПК. Эксперты считают появление пакистанской продукции на столь статусном мероприятии важным шагом в развитии военных и военно-технических связей между Москвой и Исламабадом.

По информации «Известий», на международном военно-техническом форуме, который пройдет с 6 по 11 сентября в подмосковном парке «Патриот», свою продукцию представят следующие компании: Defence Export Promotion Organization (DEPO), J.Sports, Liaqat Corporaxon Pvt Ltd, Fighters Group, Embroidery Exports, Cords and Knots Pvt Ltd, METASCO, Pakistan Aeronautical Complex (PAC).

Помимо традиционных производителей тканей, фурнитуры и одежды — J.Sports и Cords and Knots Pvt Ltd — Пакистан будут представлять весьма масштабные структуры. DEPO является прямым аналогом российского «Оборонэкспорта», а PAC — это пакистанская объединенная авиастроительная корпорация.

В Минобороны России «Известиям» не рассказали, какую именно продукцию планируют продемонстрировать представители пакистанского оборонно-промышленного комплекса. В то же время, по данным «Известий», компании запросили под свои экспозиции достаточно большие площади, где планируют разместить стенды, переговорные комнаты, технические помещения, а также выставить модели своей продукции.

Накануне Москву посетил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана Рашад Махмуд. По итогам переговоров начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что высоко оценивает перспективы сотрудничества по линии военных ведомств. По его словам, в 2016 году военные РФ и Пакистана планируют «насыщенную программу» совместных мероприятий, в том числе переговоры по линии генштабов, совместные учения и обмен военными делегациями.

Заведующий отделом Пакистана Института востоковедения РАН Сергей Каменев рассказал «Известиям», что появление пакистанских компаний на «Армии-2016», несомненно, важное событие для обеих стран.

— В политическом плане участие пакистанских фирм в столь значимом для руководства РФ мероприятии — это часть курса на развитие двусторонних отношений, показатель уровня развития этих отношений, — пояснил политолог.

По словам Каменева, Пакистан стремится к сотрудничеству в военной области с РФ и готов закупать многие виды вооружений.

— За последние два года военно-техническое сотрудничество России с Пакистаном заметно продвинулось вперед, при том, что до 2014 года его не было вообще, — отметил Сергей Каменев. — Москва постоянно оглядывалась на Дели, опасаясь потерять огромный индийский рынок, но сейчас этот запрет, опять же неформально, снят.

Впрочем, по словам эксперта, пока что сделаны только первые шаги.

— Мы продали Пакистану четыре ударных вертолета Ми-35, теперь Исламабад хочет купить еще 10–12 штук, и сейчас ведутся переговоры, — добавил Каменев. — Пакистан также интересуют истребители Су-35М.

Налаживается и взаимодействие между военными.

— Были визиты наших кораблей в Пакистан, проводились учения по борьбе с пиратством. Есть неподтвержденная официально информация, что осенью этого года могут пройти совместные учения в горной местности.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов полагает, что участие пакистанцев в «Армии-2016» имеет больше политическое, нежели практическое значение.

— Участие в Армии-2016 — это способ заявить о себе, а также это элемент укрепления двусторонних отношений, — считает Андрей Фролов. — Пакистан мало что может предложить РФ в плане вооружений, потому что они там производятся в основном по лицензии. Хотя, возможно, речь пойдет о поставках комплектующих или материалов, которые мы сейчас не можем получить на Западе. Они также могут участвовать в различных программах по обслуживанию вертолетной техники.

Военный эксперт напомнил, что пакистанцы проявляли интерес к российским вертолетам Ми-17, Ми-35 и Ми-28. Кроме того, они присматриваются к тяжелым транспортным вертолетам Ми-26 и истребителям Су-35. Возможно, по мнению Фролова, заключение контрактов и на поставку сухопутных вооружений, в первую очередь гранатометов и пулеметов.



