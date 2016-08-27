Росберг одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии

Российский гонщик из команды Torro Rosso показал 19-е время
Немецкий пилот Mercedes Нико Росберг занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
Второе время показал австралиец Даниэль Риккьярдо из команды Red Bull, третьим к финишу пришел финский гонщик Ferrari Кими Райкконен.
Россиянин Даниил Квят из команды Torro Rosso показал 19-е время, уступив новичку «Формулы-1» 19-летнему французскому гонщику Эстебану Окону на «Маноре».
Гонка Гран-при Бельгии начнется 28 августа в 15.00 мск.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.