Росберг одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии

Немецкий пилот Mercedes Нико Росберг занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.

Второе время показал австралиец Даниэль Риккьярдо из команды Red Bull, третьим к финишу пришел финский гонщик Ferrari Кими Райкконен.

Россиянин Даниил Квят из команды Torro Rosso показал 19-е время, уступив новичку «Формулы-1» 19-летнему французскому гонщику Эстебану Окону на «Маноре».

Гонка Гран-при Бельгии начнется 28 августа в 15.00 мск.

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