Грушко: диалог по контролю над вооружениями в Европе невозможен

По мнению постпреда РФ при НАТО, оснований для переговоров по этому вопросу пока нет, поскольку альянс заявляет о необходимости сдерживания России
Основ для инициирования переговоров о соглашении по контролю за вооружениями в Европе пока нет, поскольку Североатлантический альянс по прежнему заявляет о необходимости сдерживания России, сообщил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости заключения нового соглашение по контролю за вооружениями в Европе, чтобы предотвратить гонку вооружений между Москвой и НАТО. Глава МИД ФРГ отметил, что Россия уже неоднократно выступала с такой инициативой.
— Германия в качестве председателя ОБСЕ предпринимает попытки оживить военно-политическое измерение организации, придать ей новое дыхание. То, что написал Штайнмайер в своей статье, в общем соответствует тем сигналам, которые мы получали от германской стороны, — приводит РИА «Новости» заявление Александра Грушко.
При этом постпред России при НАТО сообщил, что шансы для обеспечения безопасности в Европе через контроль над вооружениями во многом упущены, поскольку альянс не ратифицировал Соглашение об адаптации ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе, — ред.). Он напомнил, что этот документ был ратифицирован Москвой еще 2004 году.
— До тех пор, пока НАТО официально и неофициально будет заявлять о необходимости сдерживания России, реальной политической основы для серьезного диалога в сфере контроля над вооружениями вряд ли появится, — пояснил Александр Грушко.
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