ЦСКА вышел на первую строчку турнирной таблицы, обыграв «Томь»

Московский ФК ЦСКА обыграл «Томь» в матче пятого тура РФПЛ, заняв первую строчку в турнирной таблице.



Как сообщается на сайте турнира, поединок проходил на стадионе «Труд» в Томске и завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник ЦСКА Роман Еременко.

Сейчас в активе московского клуба 11 очков, его игрокам удалось опередить столичный «Спартак», на счету которого 10 очков. «Томь» с четырьмя очками сейчас находится на 12-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре РФПЛ красно-синие примут на своем поле грозненский «Терек», а «Томь» на выезде сыграет с пермским «Амкаром». Оба матча пройдут 10 сентября.

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