Утерянная демозапись Пола Маккартни продана за £18 тыс.

Композиция была записана участником культовой группы The Beatles для британской певицы Силлы Блэк
Ранее утраченная демозапись композиции Пола Маккартни и Джона Леннона It's for you, записанная в 1963 году, была продана на аукционе по цене £18 тыс.
Как сообщает BBC, запись была сделана для британской певицы Силлы Блэк. Исполнив ее, певица смогла занять 10-ю строчку хит-парада Великобритании в 1964 году. За год до этого участники культовой группы записали демо-запись песни с вокалом Пола Маккартни и подарили Силле Блэк.
Пластинка, ранее считавшаяся утраченной, была найдена в июле этого года племянником певицы Саймоном Уайтом. Она пролежала в коллекции его отца более 50 лет.
«Мы добрались до последней (пластинки), и как только я услышал песню, я подумал: «О боже, это не Силла Блэк, это Пол Маккартни!» — поделился племянник Силлы Блэк.
Запись была продана за £18 тыс. на аукционе в Ливерпуле, но с учетом комиссии неизвестному покупателю придется заплатить около £21 тыс.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.