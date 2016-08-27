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Утерянная демозапись Пола Маккартни продана за £18 тыс.

Композиция была записана участником культовой группы The Beatles для британской певицы Силлы Блэк

Ранее утраченная демозапись композиции Пола Маккартни и Джона Леннона It's for you, записанная в 1963 году, была продана на аукционе по цене £18 тыс.

Как сообщает BBC, запись была сделана для британской певицы Силлы Блэк. Исполнив ее, певица смогла занять 10-ю строчку хит-парада Великобритании в 1964 году. За год до этого участники культовой группы записали демо-запись песни с вокалом Пола Маккартни и подарили Силле Блэк.

Пластинка, ранее считавшаяся утраченной, была найдена в июле этого года племянником певицы Саймоном Уайтом. Она пролежала в коллекции его отца более 50 лет.

«Мы добрались до последней (пластинки), и как только я услышал песню, я подумал: «О боже, это не Силла Блэк, это Пол Маккартни!» — поделился племянник Силлы Блэк.

Запись была продана за £18 тыс. на аукционе в Ливерпуле, но с учетом комиссии неизвестному покупателю придется заплатить около £21 тыс.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Утерянная демозапись Пола Маккартни продана за £18 тыс.

Композиция была записана участником культовой группы The Beatles для британской певицы Силлы Блэк

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