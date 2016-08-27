«Зенит» разгромил «Амкар» со счетом 3:0 в матче пятого тура РФПЛ

Команда сине-бело-голубых заняла третью строчку в турнирной таблице
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в домашнем матче с ФК «Ростов» в пятом туре РФПЛ. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.
Матч прошел на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Во время игры отличился Жуилано, забив дубль на 22-й и 32-й минуте, еще один гол принадлежит авторству Доменико Кришито (89-я минута).
Эта победа стала второй на счету «Зенита» в текущем сезоне. В активе команды девять очков, она занимает третью строчку в турнирной таблице. «Амкар» с восемью очками находится на четвертом месте.
В следующем туре премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» 11 сентября, а «Амкар» проведет домашний матч с томской командой «Томь» 10 сентября.
Читайте также:
Спортивные выходные с «Известиями»
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.