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«Зенит» разгромил «Амкар» со счетом 3:0 в матче пятого тура РФПЛ

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Команда сине-бело-голубых заняла третью строчку в турнирной таблице

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в домашнем матче с ФК «Ростов» в пятом туре РФПЛ. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Матч прошел на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Во время игры отличился Жуилано, забив дубль на 22-й и 32-й минуте, еще один гол принадлежит авторству Доменико Кришито (89-я минута).

Эта победа стала второй на счету «Зенита» в текущем сезоне. В активе команды девять очков, она занимает третью строчку в турнирной таблице. «Амкар» с восемью очками находится на четвертом месте.

В следующем туре премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» 11 сентября, а «Амкар» проведет домашний матч с томской командой «Томь» 10 сентября.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

«Зенит» разгромил «Амкар» со счетом 3:0 в матче пятого тура РФПЛ

Команда сине-бело-голубых заняла третью строчку в турнирной таблице

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Сергей Лисин

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