Украина готовит еще один иск против России в Международный суд ООН

Глава украинского минюста Павел Петренко не стал раскрывать деталей готовящегося иска
Украина готовит иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Такое заявление сделал глава минюста страны Павел Петренко.
«Есть еще отдельное дело, которое сейчас уже на подходе, и мы совместно с МИД его готовим в Международный суд ООН. Я не хочу рассказывать деталей, скоро вы о нем узнаете»,— сказал Петренко в эфире телеканала «112.Украина».
Кроме того, министр напомнил, что украинская сторона ранее также подала два иска в Международный уголовный суд, касающихся событий «евромайдана» и событий в Донбассе и Крыму.
Отметим, что в сентябре Украина планирует подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще один иск против России, который будет касаться запрета меджлиса крымско-татарского народа.
Ранее «Известия» писали, что украинский лидер Петр Порошенко заявил, что вероятность усиления конфликта в Донбассе и возможность полномасштабного вторжения российских военных сохраняется.
МИД РФ отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности полномасштабного вторжения российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что иногда не понимают, о чем в принципе говорит глава украинского государства.
«Вообще мы даже не понимаем, о чем говорит господин Порошенко и о каком полномасштабном вторжении и каком вообще вторжении идет речь. То есть это сложно понять, о чем он в принципе говорит. Вот и всё», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
В ответ на слова Порошенко, Пентагон посоветовал Киеву не искать единорога у российских границ. Американское военное ведомство считает, что передвижения российских войск в Крыму и рядом с украинской границей не являются признаками подготовки к вторжению.
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