СМИ: в результате удара по турецким танкам в Сирии есть погибшие

Ракета была выпущена с территории подконтрольной курдским формированиям «Силы народной самообороны»
В результате ракетного обстрела танковой колоны Вооруженных сил Турции в городе Джараблус в Сирии погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.
Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник, ракета была выпущена с территории подконтрольной курдским формированиям «Силы народной самообороны».
По данным агентства, в субботу ВВС Турции нанесли удар по позициям группировки сирийской оппозиции «Военный совет Джараблуса» к югу от одноименного города в деревне Амарна.
Отмечается, что атака турецких ВВС привела к жертвам среди мирного населения.
Позже, глава группировки назвал эту бомбардировку опасной эскалацией конфликта, которая несет угрозу региону.
Ранее «Известия» писали, что турецкая армия в минувшую среду начала беспрецедентное наступление на сирийскую территорию в районе города Джараблус в рамках объявленной властями страны военной операции «Щит Евфрата». На территорию САР вошли танки и турецкий спецназ при поддержке с воздуха истребителей F-16.
В качестве цели заявлена поддержка умеренной сирийской оппозиции и борьба с ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также уравненными с исламскими боевиками курдами. Сами курды назвали турецкую операцию открытой оккупацией.
По мнению экспертов, истинной целью операции является сохранение стокилометрового коридора между Джарабулусом и Азазом, а не борьба с радикальными исламистами.
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