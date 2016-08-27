В Сирии из города Дарейя эвакуируют мирных жителей

Согласно заявлениям российского Министерства обороны, в городе Дарейя сирийской провинции Дамаск началась эвакуация мирного населения, а также боевиков, которые сложили оружие.

«Из населенного пункта Дарейя провинции Дамаск началась эвакуация населения и согласившихся сложить оружие боевиков. Эвакуация осуществлялась десятью автобусами и семью автомобилями скорой помощи», - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Также сообщается, что из города эвакуировано 265 мирных жителей. 10 человек, которые были тяжело ранены, автомобилями скорой помощи доставлены в больницы города Дамаск.

«Город Дарейя также добровольно покинуло 120 боевиков и члены их семей (всего 230 человек), которые на автобусах выдвинулись в направлении населенного пункта Идлиб», - сообщает Минобороны РФ.

Ранее «Известия» писали, что в результате ракетного обстрела танковой колоны Вооруженных сил Турции в городе Джараблус в Сирии погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. Ракета была выпущена с территории подконтрольной курдским формированиям «Силы народной самообороны».