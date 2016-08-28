Депардье: я горд тем, что живу в Саранске

Известный французский актер, получивший российское гражданство, Жерар Депардье открыл в Саранске культурный центр.

«Жерар Депардье открыл в Саранске обновленный кинотеатр «Россия» и культурный центр своего имени», - приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы правительства Мордовии.

Отмечается, что Депардье на русском языке поприветствовал жителей Саранска, собравшихся на торжественную церемонию. Актер сообщил, что горд тем, что является жителем Саранска, а также восхитился стоящим напротив киноцентра храмом, подчеркнув, что культура и духовность всегда должны идти бок о бок.

«Я горд тем, что живу в Саранске. Я благодарен моим друзьям - главе республики Владимиру Волкову и Николаю Бородачеву за то, что они содействовали появлению этого прекрасного киноцентра. Я восхищен тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм. Культура и духовность всегда должны идти бок о бок», - сказал Депардье.

Актер также сообщил, что 18 сентября он вместе с другими жителями Саранска пойдет на выборы.