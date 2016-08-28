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Госдеп: по вопросу задержания Миронова обратитесь к властям Армении

29 августа суд в Ереване может вынести решение об экстрадиции задержанного россиянина в США

Госдепартамент США не стал комментировать ситуацию с задержанием в аэропорту Еревана российского гражданина Сергея Миронова. Глава пресс-службы Госдепа Элизабет Трюдо переадресовала все вопросы по этому поводу к местным властям, которые задержали россиянина.

«По этому вопросу мы перелагаем вам обратиться к местным властям», — приводят «РИА Новости» слова Трюдо.

Ранее «Известия» сообщали, что Олег Миронов был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием.

Позже, информацию о задержании в аэропорту Еревана гражданина России Олега Миронова подтвердил его адвокат Карен Нерсесян. По словам представителя защиты, мужчина обвиняется в отмывании денег и незаконной передаче технологий.

При этом адвокат подчеркнул, что Олег Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме и не имел доступа к военным технологиям. Задержанный находился в Армении с супругой на отдыхе.

По словам Карена Нерсесяна, сейчас россиянин находится в изоляторе и суд в понедельник 29 августа может вынести решение об экстрадиции задержанного в США.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

Госдеп: по вопросу задержания Миронова обратитесь к властям Армении

29 августа суд в Ереване может вынести решение об экстрадиции задержанного россиянина в США

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