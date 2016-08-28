Трамп: в первый день президентства вышлю мигрантов-преступников из США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещал в случае своей победы на выборах депортировать из Соединенных Штатов сотни тысяч нелегальных мигрантов, которые ранее совершили преступления на территории страны.

«В первый же день (президентства) я собираюсь начать как можно быстрее высылать нелегальных иммигрантов-преступников из этой страны, включая сотни тысяч нелегальных иммигрантов, которые были выпущены из тюрем на свободу при администрации Обамы-Клинтона»,— приводит агентство «РИА Новости» слова Трампа.

Миллиардер подчеркнул, что собирается укрепить границы как в прямом смысле – построив стену между США и Мексикой, так и в переносном — укрепив систему контроля за нелегальной миграцией при помощи новейших технологий.

Ранее представители Демократической партии США обвиняли Дональда Трампа в том, что он отказался от своих убеждений, касающихся мигрантов. Это произошло после того, как миллиардер пообещал, что не будет высылать всех нелегалов без разбора.

«Мы будем сними работать. Но это не амнистия», — сказал Дональд Трамп, не уточнив, при этом, как он собирается разрешить этот вопрос.

Ранее «Известия» писали, что Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о возможном признании полуострова Крым частью РФ и о снятии антироссийских санкций в случае его избрания президентом Соединенных Штатов.



Также Трамп неоднократно называл российского президента сильным лидером, чем заслужил немало критики в свой адрес со стороны оппонентов.



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